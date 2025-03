On commence tout de suite par la supposée cyberattaque qui aurait touché certains opérateurs télécoms français, et plus particulièrement Bouygues Telecom au petit matin ce mardi. L'entreprise a indiqué, sur les réseaux sociaux, qu'il s'agissait d'un « incident technique survenu entre 5h et 7h ». Il se peut que l'opérateur ait été victime d'un acte de malveillance physique, mais rien ne permet de l'indiquer à ce stade.