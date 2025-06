Ah ben voilà. On aura vu dans clubic cette comparaison en la Chine et l’Europe. MHC et Bitman seraient fiers.

Reuters (bon ils ont l’habitude de ce genre de sujet aussi) parle bien de « lobby » et pas d’une « association » (même si le terme est juste, c’est la visée qui est importante), à deux doigts de mettre en avant que c’est une « non profit »…

Dommage aussi de ne pas expliquer le contexte, comme le retard qui serait dû à la « bureaucratie » alors que ce sont des manoeuvres des parties prenante dont la CCIA qui feint de participer depuis le début voir ici, ici et ici. La « précipitation » fait partie de leurs éléments de langage depuis décembre 2024… c’est terrible et décevant de les voir recopié. Que les dirigeants européens les reprennent on est pas très étonnés en revanche.

“Right now, Europe’s draft GPAI Code still lacks fundamental safeguards. It would jeopardise the trade secrets and confidential information of companies, and introduce measures that directly threaten the safety and security of AI models.”

“It is perplexing to see that this second draft falls short in critical areas when compared to the initial version.”

“The Code of Practice’s success will be vital for general-purpose AI model developers, but also the broader AI ecosystem as well as the competitiveness of Europe’s industrial base and economy at large. However, developer adherence to the Code is seriously at risk without major improvements in the next draft.”