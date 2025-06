Francis7

Quelle vaste question que cette équilibre entre création, rémunération et IA ! Je trouve l’intervention des politiques bien vagues et puis de quelles créations parle-t-on ? Quant à la rémunération, les artistes de la chanson vivent de leurs concerts entre autres activités à côté. Et puis il y a le rayonnement international : si l’on reste dans le milieu de la chanson, les artistes français auront un public essentiellement francophone qui est moins répandu de par le monde.

Par ex Johnny Hallyday qui vivait bien, faisait des concerts comme tous les grands artistes français qui continuent de travailler sur scène même après 70 ans. Par contre, il n’était pas du tout connu outre atlantique. Cela a toujours été un peu difficile de vivre de la vente de disques. Mais est-ce que les jeunes artistes ont réellement ce talent de pouvoir perdurer et de continuer de séduire ? Francis Cabrel, Jean-jacques Goldman et bien d’autres ne se rencontrent pas à tous les coins de rue. Et puis un petit RIP à Daniel Balavoine ; une grande voix de la chanson inoubliable.