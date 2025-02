À l'initiative d'Emmanuel Macron, le Sommet pour l'action sur l'IA, organisé par la France les 10 et 11 février 2025 à Paris, réunit dirigeants mondiaux, experts et acteurs de l'industrie. Cet événement vise à établir des normes pour une IA durable et éthique, en abordant des enjeux cruciaux tels que la gouvernance mondiale et l'accessibilité de cette technologie en pleine expansion.