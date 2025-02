Le méga data center de 1 gigawatt annoncé par la présidence française sera financé par un consortium franco-émirati dirigé par le fonds d'investissement MGX, adossé aux Émirats arabes unis. On évoque un financement compris entre 30 et 50 milliards d'euros, qui témoigne de l'attrait grandissant des pays du Golfe pour les technologies de pointe sur le Vieux continent. Certains y verront peut-être une ingérence d'une puissance qui doit beaucoup au pétrole et au gaz.