Emmanuel Macron ne fait pas les choses à moitié. En plus de Donald Trump et Elon Musk, le président de la République a également convié la Chine et l'Inde, cette dernière ayant déjà confirmé la présence de son Premier ministre Narendra Modi. Un casting de choix qui démontre à la fois l'intérêt et l'ambition internationale de ce sommet sur l'IA.