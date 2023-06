Emmanuel Macron rencontre à nouveau Elon Musk aujourd'hui. Que vont-ils se dire ?

Mais si l'objectif premier est bien la construction de véhicules électriques, domaine dans lequel la France se développe de plus en plus avec notamment la constitution d'un pôle dans le nord du pays, et plus précisément à Dunkerque, le président veut aussi entretenir Elon Musk sur d'autres sujets.

« Nous allons parler de l'intelligence artificielle, dans laquelle il est impliqué, des médias sociaux, du cadre réglementaire… Et puis, je lui parlerai aussi de voitures, de batteries, pour promouvoir l'attractivité française et européenne », a précisé le chef de l'État.

Elon Musk sera-t-il séduit par ces efforts ? Il devrait dans tous les cas y prêter une oreille intéressée, Tesla ayant de grands projets de croissance, avec l'objectif extrêmement ambitieux d'atteindre les 20 millions de véhicules produits à l'horizon 2030. De quoi nécessiter l'ouverture d'un certain nombre de nouvelles usines. Dont en France ?