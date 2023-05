Pourquoi Elon Musk rencontre Macron et Le Maire à Versailles aujourd'hui ?

Et Elon Musk pourrait avoir des choses à dire. Emmanuel Macron vient en effet de faire plusieurs annonces dans le cadre de son plan de réindustrialisation, comprenant un crédit en faveur de l'industrie verte, et une volonté de soutenir d'abord les véhicules électriques et les batteries produits en Europe. Une allusion directe à la question du bonus écologique, qui, après les différentes baisses de prix des Tesla, peut maintenant être utilisé pour acquérir des véhicules produits par la firme américaine.

Enfin, le sujet de Twitter pourrait aussi à nouveau revenir sur la table. Car en plus des déclarations de Thierry Breton il y a de cela quelques semaines, le gouvernement avait expliqué ne pas s'interdire de couper l'accès à Twitter en France à cause du contenu pornographique facilement consultable en seulement quelques clics. Autant dire que les discussions devraient être nombreuses. Et fructueuses ?