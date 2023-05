Porno : Twitter bientôt bloqué en France à cause de ses contenus adultes ?

On sait que Twitter fait figure d'exception dans la grande famille des réseaux sociaux, et ce n'est pas uniquement à cause de son fantasque propriétaire. Car oui, la plateforme est la seule de sa catégorie à autoriser de façon historique ou presque les contenus pornographiques, qui plus est sans vérifier l'âge des internautes, ce qui va à l'encontre de la loi française.