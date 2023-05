Porno et vérification de l'âge : la sanction sera dure et expéditive

Les sites pornographiques qui n'interdisent pas l'accès à leurs contenus aux mineurs sont dans le collimateur de l'Arcom. C'est une mesure qui fait partie d'un projet de loi ayant pour vocation de sécuriser et de réguler l'espace numérique. Présenté ce mercredi en Conseil des ministres, cet encadrement sera étudié au Sénat à l'été, puis au début de l'automne à l'Assemblée nationale.

L'Arcom, fruit de la fusion du CSA et de Hadopi en janvier 2022, a pour mission de s'assurer que les sites réservés aux adultes vérifient l'âge de l'internaute dans les règles. Rappelons que, depuis une loi promulguée en 2020, le fait de cliquer sur un bouton pour confirmer sa majorité n'est plus suffisant. Sans l'adoption d'un nouvel ensemble de mesures, l'Arcom n'est pour le moment capable que d'envoyer des mises en demeure aux sites Internet concernés. En l'absence d'un retour, l'autorité peut alors saisir la justice dans le but d'ordonner un blocage auprès des FAI.

Certains des sites pornographiques les plus consultés en France sont déjà sous le coup d'une procédure, dont la décision de justice devrait intervenir le 7 juillet. Les sites en question, dont Pornhub ou XVideos, répondent que la législation n'apporte pas assez de précisions quant aux modalités légales pour vérifier l'âge des internautes.