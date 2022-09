Pornhub, xHamster et consorts : de la médiation au blocage, les sites pour adultes en sursis ?

Il ne faut pas non plus oublier que depuis la loi contre les violences conjugales votée en 2020, les éditeurs de sites aux contenus pornographiques sont tenus de davantage contrôler qui consomme ces derniers. Cela sous-entend donc que le message « Avez-vous 18 ans ? » habillé d'un bouton « J'ai 18 ans ou plus - Entrer » sans même la présence d'un bouton « Refuser » ou « Non » n'est plus suffisant au regard de la loi.