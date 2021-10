Pornhub et YouPorn : le CSA va-t-il bloquer les sites qui ne demandent que "Avez-vous 18 ans" ?

À l’origine de cette initiative, les associations e-Enfance et la Voix de l’enfant ont assigné plusieurs fournisseurs d’accès internet (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, etc.) pour réclamer le blocage des sites internet pornographiques. Dans leur ligne de mire, 9 mastodontes du sexe en ligne : YouPorn, Pornhub, RedTube, Xvideos, XNXX, XHamster, TuKif, IciPorno et MrSexe. Des plateformes qui attirent plus de 49 millions de visiteurs uniquement en France et jugées trop faciles d’accès pour les mineurs .