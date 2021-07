Le bug qui fâche : quand un service de streaming distribue du porno sur des sites généralistes

Peut-être vous souvenez-vous de VidMe, une plateforme d’hébergement de vidéo qui avait pour ambition de concurrencer YouTube. Loin de satisfaire ses espérances, elle a disparu en 2017, trois ans seulement après sa création.



Entre-temps, divers sites et médias avaient utilisé les vidéos de la plateforme en les intégrant via un code HTML. Le problème, c’est que le nom de domaine de VidMe a été depuis racheté par un site pornographique appelé « 5 Star Porn HD ».



Les responsables du site coquin ne se sont pas fait prier et ont décidé de rediriger l’intégralité des liens VidMe entrants vers la page d’accueil du site pour adultes. C’est ainsi qu’en plein milieu d’un article sur Donald Trump ou Barack Obama, on pouvait trouver des images et liens très explicites de contenus pornographiques hardcores.