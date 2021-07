Windows 10 : une faille zero-day permet de lire les fichiers sensibles en théorie inaccessibles

Satnam Narang, ingénieur de recherche chez Tenable, nous explique plus simplement que la vulnérabilité « permet aux utilisateurs non administrateurs de lire des fichiers sensibles qui sont normalement réservés aux administrateurs ». Microsoft, de son côté, précise que si un individu malveillant parvient à exploiter cette faille, il pourrait exécuter du code arbitraire avec les privilèges SYSTEM. Autant dire que l'attaquant aurait toute la liberté d'installer des programmes, d'afficher, de modifier, de prélever ou de supprimer des données sur et de votre ordinateur. Sans oublier qu'il pourrait carrément créer un nouveau compte, en s'octroyant tous les droits d'utilisateur.