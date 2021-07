Vulnérabilité PrintNightmare : Microsoft déploie un correctif sur Windows 10, 8 et 7

Sur Windows 10, la version du système d'exploitation la plus installée dans le monde, l'update de sécurité KB5004945 est d'ores et déjà disponible. Elle est téléchargée et installée automatiquement sur les ordinateurs sous la version 2004 ou supérieure de Windows 10.

Pour Windows 10 version 1909, c'est autre patch qui est déployé, KB5004946, lui aussi installé sans intervention de l'utilisateur. Sur Windows 1809 et Windows Server 2019, il s'agit du correctif KB5004947.

Microsoft a aussi pensé aux PC encore sous Windows 8.1 et Windows 7 avec respectivement les patchs de sécurité KB5004954 et KB5004953.