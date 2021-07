Windows Print Spooler : une nouvelle vulnérabilité affecte toutes les versions de Windows

Pour l'heure, il est impossible de dire si PrintNightmare a fait beaucoup de dégâts, mais Microsoft travaille déjà sur un patch et recommande aux entreprises pouvant être affectées de désactiver le spouleur d'impression directement sur le système de chaque machine ou à l'aide des paramètres de stratégie de sécurité. La CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) recommande aux administrateurs système de désactiver Windows Sprint Spooler dans le contrôleur de domaine et sur les systèmes qui n'effectuent pas d'impression.

Rappelons que la faille est activement exploitée et qu'aucun délai n'a été donné par Microsoft pour l'arrivée du patch.