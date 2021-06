Microsoft de nouveau victime d’une "confusion de dépendance"

Quelques heures après avoir publié son paquet sur npm, le chercheur a reçu des réponses provenant de serveurs. Ceux-ci appartiennent à Microsoft et semblent être liés au jeu Halo. Dans ces réponses, le chercheur a obtenu plusieurs informations et a décidé de contacter l'entreprise pour la prévenir. Dans un premier temps, Microsoft lui a répondu que le problème ne les concernait pas et que les créateurs de SymphonyElectron devaient être prévenus. Par la suite, plus de détails lui ont été demandés, avec une promesse de le tenir au courant de la réponse des ingénieurs de l'entreprise. Le chercheur n'ayant depuis plus reçu de communications de la part de la firme, il a décidé de publier ses trouvailles.