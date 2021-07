Vous pouvez vérifier si votre mobile a été infecté par le logiciel Pegasus, voici comment !

Pegasus est une saleté dont on se passerait bien, et dont il est possible de se débarrasser si on a malencontreusement rencontré son chemin. En effet, ce spyware développé par la société israélienne NSO inquiète car il n'est pas aisé de se rendre compte (ou non) d'une potentielle infection par ce dernier. Une fois installé sur votre smartphone après avoir cliqué sur un lien infecté généralement reçu par SMS, qu'il soit sous iOS ou encore Android, Pegasus galope à vive allure pour collecter des informations à votre égard.

Possiblement revendues, les données accumulées par Pegasus le sont même parfois au service de certains États. L'Arabie saoudite, l'Azerbaïdjan, l'Inde, la Hongrie, le Maroc, le Mexique ou encore le Togo, parmi bien d'autres pays, y ont ainsi recours. C'est donc un total de près de 50 000 numéros de téléphone qui auraient été collectés.

Un scandale révélé par Forbidden Stories et Amnesty International, deux ONG épaulés par un consortium de 17 médias internationaux qui ont notamment mis l'accent sur l'importance des profils ciblés. Par exemple, plusieurs journalistes du Monde et de France Télévisions, mais aussi de Médiapart et de Radio France, auraient suscité l'intérêt des services marocains. En France, environ 1 000 mobiles sont concernés. Et, heureusement, une solution existe pour vérifier si vous êtes, ou non, infecté par Pegasus.