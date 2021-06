Un malware caché dans des jeux piratés désactive les antivirus et mine de la cryptomonnaie

En mode sans échec, les antivirus ne fonctionnent pas et le virus en profite pour désactiver et supprimer Windows Defender pour installer son propre programme imitant l'icône du programme de Microsoft. Il s'occupe également de désactiver les antivirus présents sur l'appareil ainsi que les mises à jour automatiques du système et met en place des systèmes pour pouvoir se mettre à jour, éviter la détection et l'analyse.