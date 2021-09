Le Parlement vote une loi pour lutter contre le piratage audiovisuel et la haine en ligne

La mesure phare de ce projet, c'est la fusion du CSA et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), en faveur de la création d’un super-régulateur : l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Cette nouvelle entité devra renforcer la protection des mineurs ainsi que la lutte contre le piratage et la haine en ligne. Pour ce faire, son pouvoir d’enquête et de contrôle sera étendu et lui permettra d’établir une liste noire de sites « portant atteinte de manière grave et répétée au droit d'auteur et aux droits voisins ».