Vous la pensiez morte ? Que nenni, la "Hadopi" continue bel et bien de tourner

Qu'il est loin le temps où les politiques comptaient sur la Hadopi pour mettre un frein aux téléchargements illégaux sur internet. Déjà critiquée (ou raillée) à l'époque pour sa focalisation sur les échanges en peer to peer (p2p) effectuées sur des interfaces comme eMule ou BitTorrent, laissant ainsi de côté le téléchargement direct et le streaming illégal, elle semblait s'être complètement évaporée. Or, si son activité a grandement été réduite, et son nom disparu des radars suite à sa fusion en 2022 avec le CSA pour donner naissance à l'Arcom, elle continue d'envoyer des courriers aux Français.