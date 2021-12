L'ARCOM, super régulateur issu de la fusion du CSA et de l'Hadopi, se dévoile avant de prendre du service

Sous ce collège, on retrouve plusieurs directions placées sous la responsabilité du directeur général et de ses adjoints, et de 16 comités territoriaux de l'audiovisuel, situés en Métropole et en Outre-mer. L'ARCOM est découpée en plusieurs directions, chacune œuvrant dans un ou plusieurs domaines : la communication ; le juridique ; l'administration et les finances des systèmes d'information ; la création ; les publics, le pluralisme et la cohésion sociale ; la télévision et la vidéo à la demande ; la radio et l'audio numérique ; les plateformes en ligne ; les études, l'économie et la prospective ; et enfin les affaires européennes et internationales.