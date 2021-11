Free ne veut pas de la fusion TF1-M6 et met en doute la compétence des autorités françaises pour décider de sa légalité

Et pour parvenir à leurs fins et franchir l'étape de l'examen des autorités compétentes, les futurs associés ont demandé à l'Autorité de la concurrence de ne plus se baser uniquement sur le marché de la publicité télévisée, mais de considérer un marché plus important, plus large, auquel on pourrait raccrocher la publicité sur Internet. Étendre le marché étudié est une suggestion osée, mais pour l'instant loin d'être irréalisable. La FNAC, qui a racheté Darty en 2016, et Toys'R'US, qui a avalé PicWic en 2019, peuvent en témoigner.