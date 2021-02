Altice sur les rangs pour racheter le groupe M6 ?

L'intérêt potentiel d'Altice pour M6 n'est pas étranger à celui de… TF1, la filiale d'un certain Bouygues. Mais pour chacune des parties, les discussions ne sont aujourd'hui qu'à « un stade très préliminaire », puisque pour le moment, aucune banque n'a été mandatée par Bertelsmann. Le groupe italien Mediaset et le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, dont les participations prennent chaque année un peu plus d'ampleur en France, sont aussi sur la liste. L'homme d'affaires est monté à hauteur de 10% du capital de Casino (qui possède Cdiscount) il y a quelques mois. Il est aussi actionnaire minoritaire du Monde et possède les titres de presse lâchés par Arnaud Lagardère en 2019 (Télé 7 Jours, Public, Ici Paris, Elle et France Dimanche).