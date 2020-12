Publicité TV ciblée et distribution des chaînes : Orange et TF1 renforcent leurs liens

L'idée est de proposer aux téléspectateurs des contenus plus adaptés à leur profil, ou plus « affinitaires », comme le dit Orange, de façon à renforcer l'attractivité des pages publicitaires auprès des annonceurs, pour les rendre plus performantes. La régie TF1 PUB pourra ainsi bénéficier de la remontée d'informations liées aux abonnés d'Orange pour des campagnes plus efficaces qu'auparavant.