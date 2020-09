Pub TV ciblée : Bouygues Telecom choisit Google Ad Manager pour gérer les annonces

Voilà un choix qui risque d'être largement commenté. Dans le cadre de l'autorisation offerte aux fournisseurs d'accès à Internet et aux diffuseurs de se livrer à de la publicité ciblée à la télévision, Bouygues Telecom a annoncé, mercredi 16 septembre, avoir choisi Google et plus particulièrement Google Ad Manager, pour la diffusion d'annonces adaptées.