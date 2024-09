LucIA (son nom n'est pas encore définitif), l'assistant conversationnel intégré à l'application, a pour rôle d'échanger en temps réel avec les membres de la famille, en posant des questions contextualisées, en proposant par exemple aux participants de choisir des genres particuliers, comme « Fantastique », « Futuriste » et autres. Au bout du compte, il est possible de voter pour sa proposition préférée, soit depuis le téléviseur, soit en scannant un QR Code et en votant depuis son téléphone. Ce chat synchronisé facilitera le choix du programme à regarder. Et le temps passé pour se décider tombera, selon Bouygues Telecom, de 20 à 5 minutes à peine.