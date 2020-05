Bbox Smart TV, une offre "dématérialisée" a-t-elle de l'avenir ? (vidéo)

L'opérateur fait le pari de lancer une offre dématérialisée, en transformant son player en application insérée dans un téléviseur Samsung. En 90'' ou presque, Clubic vous invite à découvrir dans le détail cette offre un peu particulière.

Le 28 mai, Bouygues Telecom a dévoilé une nouvelle offre Internet dans laquelle le player, dématérialisé, disparaît. Son nom : Bbox Smart TV. Celle-ci s’accompagne de l’achat d’un téléviseur, une Smart TV 4K Samsung plus précisément. Un peu comme lorsque vous souscrivez à une offre mobile et faites l’acquisition d’un smartphone en même temps. En 90 secondes ou presque, nous allons détailler cette offre, voir combien elle coûte et comment elle fonctionne. Et puis nous dirons deux mots de SFR, qui a sorti une offre vaguement comparable, le même jour. 90’’ ou presque #9, c’est parti.

Oui, Bbox Smart TV est une offre Internet sans décodeur TV

Bouygues Telecom a donc officialisé l’arrivée d’une nouvelle offre, baptisée Bbox Smart TV, disponible à compter du 2 juin et à laquelle il sera possible de souscrire sur le site de l'opérateur, au téléphone ou en boutique. Il s’agit d’une offre triple play (télévision avec 150 chaînes et replays, téléphonie et Internet) mais d’un nouveau genre. Pourquoi ? Parce que vous conservez votre modem… mais dites au revoir au serveur, qui disparaît au profit d’une application, B.TV+.

Cette application, et c’est là que l'affaire devient intéressante, sera directement incluse dans un téléviseur, une Smart TV Samsung. En gros, la télévision servira de player (de décodeur TV). C’est inédit, chez les opérateurs télécoms français.

Combien ça coûte ?

Avant de parler du prix, mettons une chose au clair. Pour l’instant, seuls les abonnés fibre peuvent bénéficier de cette offre. Exit donc l’ADSL et le VDSL. Autre distinction : seuls les nouveaux abonnés fibre pourront en bénéficier. Les clients fibre actuels devront prendre leur mal en patience et attendre cet été. Notons d’ailleurs que pour les débits, il n’y a rien d’extraordinaire à signaler, on reste sur du 1 Gbit/s en débit descendant, et du 500 Mbit/s en montant.

Côté prix : comptez 39,99 euros par mois (location de la box incluse) pour cette offre Bbox Smart TV. Avec un engagement de 2 ans qui peut rebuter, nous en reparlons après.

Mais quid du téléviseur ? Faut-il le payer ? Est-il offert ? Il faut le payer, évidemment. Trois tailles sont proposées. La Samsung Smart TV 43’’ à 49 €, le modèle 55’’ à 199 € la TV 65’’ à 349 euros. Vous le voyez, l’économie réalisée est non négligeable. Mais en même temps… vous souscrivez un contrat de 24 mois. Sachez que si vous vous désengagez après 12 mois, vous tomberez sous le coup de la loi Chatel, c’est-à-dire que vous devrez régler le quart du montant des frais d’abonnement valant jusqu’au 24e mois, et cela peut vite chiffrer.



Comment ça marche ?

Pour profiter de l’offre, sachez que votre Smart TV Samsung doit être issue des cuvées 2019 ou 2020, et que le modem Wi-Fi 6 sorti en janvier dernier n’est évidemment pas compatible. Il faut bien entendu passer par l’étape de la souscription, sur le web par exemple. Ensuite, si ce n’est pas déjà le cas mais que vous êtes dégroupé, vous bénéficierez d’une installation fibre gratuite. Puis vous recevrez un mail de Samsung pour commander votre Smart TV, qui vous sera livrée gratuitement dans la pièce de votre choix. Enfin, il vous suffira de relier votre câble Ethernet du modem à la télévision et d’enregistrer Bouygues Telecom comme fournisseur de services lors de l’installation, et le tour est joué.