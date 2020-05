Bouygues Telecom lance une offre dématérialisée, avec une box incluse dans les Smart TV Samsung

Bouygues Telecom a annoncé, jeudi, introduire un tout nouveau modèle d'offre triple play (télévision, téléphone et Internet). Pas de présentation de nouvelle box, non, en tout cas pas de nouvel appareil physique, et c'est là que survient la surprise. L'opérateur a dévoilé une offre d'un nouveau genre, baptisée Bbox Smart TV, au nom forcément révélateur, puisque le player physique disparaît pour être directement intégré dans les Smart TV Samsung, le constructeur sud-coréen étant partenaire exclusif de Bouygues Telecom sur cette offre.

Dans le détail, cette offre est à voir comme une alternative aux Bbox traditionnelles de Bouygues (Fit, Must et Ultym). Ici, plus besoin de deux télécommandes : une et une seule vous permettra de naviguer sur votre téléviseur, avec une ergonomie totalement revue et optimisée autour d'une application, B.TV+, qui sera préinstallée dans les nouvelles Smart TV Samsung et aidera à profiter de 151 chaines, 14 replays et 83 chaines payantes proposées par l'applu B.TV+ à son lancement, avec la considération que la télévision demeure contre vents et marées le principal écran du foyer.