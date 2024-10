Bouygues Telecom propose cinq forfaits mobiles différents : un forfait 20 Go (à 6,99 euros/mois seul), un forfait 130 Go (9,99 euros/mois), un forfait 150 Go (25,99 euros/mois), un forfait 200 Go (25,99 euros/mois puis à 35,99 euros/mois au bout d'un an), et un forfait 300 Go (49,99 euros/mois), tous sans engagement. Vous obtiendrez ces tarifs si vous souscrivez à au moins trois forfaits. Pris séparément, ces forfaits coûtent respectivement 16,99 euros, 19,99 euros, 35,99 euros, 35,99 euros (puis 45,99 euros après un an) et 59,99 euros par mois.