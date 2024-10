Si vous souscrivez par exemple à quatre forfaits de 19,99 euros/mois (130 Go de données), vous en avez en théorie pour 959,52 euros sur une année. En souscrivant via l'offre B.iG, vous économisez 480 euros, pour ne payer que 479,52 euros/an. Bouygues Telecom et Free sont donc à égalité sur le ring. Mais aux points, c'est Free qui gagne, puisque son forfait mobile est illimité en data. Les économies sont plus grandes encore (mais les dépenses aussi, certes) avec de plus gros forfaits. Notons que Bouygues proposer le blocage de ces derniers sans surcoût.