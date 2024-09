On ne va pas aller jusqu'à dire que les télécoms français basculent dans une nouvelle ère, mais celle de l'intelligence artificielle semble définitivement lancée. Bouygues Telecom vient de dévoiler, ce lundi 30 septembre, son tout nouvel assistant de vente conversationnel, fruit d'une collaboration étroite avec Google Cloud. Cette première en France promet de transformer radicalement la relation client, et plus particulièrement le processus d'achat d'un téléphone via la souscription d'un forfait mobile. Allez, on vous explique tout ça.