Pour Orange, l'intelligence artificielle est "l'application phare" de la 5G : service client, pannes... elle est partout !

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans les activités d'Orange, de façon certes plus ou moins visible. Bruno Zerbib, le patron de l'innovation de l'opérateur historique, que Clubic a pu rencontrer durant VivaTech, nous le confirme et voit même, d'un point de vue réseau, la discipline comme « la killer app », autrement dit l'application phare de la 5G, qui sera d'ailleurs offerte à tous les clients 4G d'Orange cet été. Évidemment, ce n'est qu'un début.