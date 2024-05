Bien joué Bouygues Telecom : l'opérateur réactive les 12 mois promotionnels pour toutes ses offres fibre internet

• Jusqu'à la semaine dernière, la Bbox Must était proposée à 26,99 euros/mois pendant 6 mois, puis 42,99 euros/mois, avec engagement d'un an. Soit 419,88 euros pour 1 an d'abonnement, et 1 031,76 euros pour 2 ans.

• Depuis début mai, elle est proposé à 34,99 euros/mois pendant 1 an, puis 39,99 euros/mois au-delà, avec le même engagement. Soit 419,88 euros pour 1 an d'abonnement, et 899,76 euros pour 2 ans.

→ Avec le nouveau tarif Bbox Must, l'abonné n'économise pas d'argent sur un an, mais il économise 132 euros sur la deuxième année, soit 66 euros/an si vous jurez fidélité à l'opérateur pendant 24 mois.