B&You et RED by SFR ridiculisent leurs concurrents avec un forfait mobile à 300 Go pour à peine 15 euros !

Il s'agit de l'enveloppe data destinée à l'étranger. Celle de RED by SFR pour l'Europe et les DOM n'est « que » de 27 Go, une légère différence à ce stade, vous en conviendrez. Ce qui est certain, c'est que B&You et RED by SFR devancent, avec cette enveloppe, assez largement leurs concurrents, parmi lesquels Free Mobile et Syma, les seuls à rester sous la barre des 20 euros (19,99 euros) avec 30 Go de data.