Dernières heures pour le forfait mobile RED by SFR 100 Go à 15€

Débutons une fois encore avec les modalités puisque ce forfait mobile signé RED est accessible pour tous les nouveaux clients jusqu'au terme de cette journée du 7 juin 2021. Il ne vous reste donc que quelques heures pour en bénéficier. Cette formule est bien évidemment sans engagement, ce qui vous permettra de résilier à tout moment. Vous pourrez même garder votre numéro actuel gratuitement. Enfin, les 10€ supplémentaires lors de la souscription sont de rigueur afin d'assurer l'activation de la carte SIM.

Faisons les choses dans l'ordre en commençant par l'enveloppe internet mensuelle de 100 Go en 4G. Si jamais vous dépassez ce seuil, une recharge de 50 Go à 10€ vous sera proposée chaque mois. Avec un tel volume, vous n'aurez aucun mal à naviguer sur le web, télécharger des applications et regarder des vidéos au quotidien sans compter.

Les bonnes nouvelles continuent puisque les appels sont illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Sachez simplement qu'un appel ne peut excéder une durée de 3 heures. Quant aux SMS/MMS, ils sont également illimités vers tous les opérateurs en métropole (et dans la limite de 200 destinataires par mois).