RED by SFR frappe fort à l’occasion des soldes en proposant l’un des forfaits 5G les plus généreux du moment. Pour seulement 8,99 €/mois, vous bénéficiez de 200 Go d’internet mobile en très haut débit, avec appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 38 Go depuis l’Europe et les DOM. Le tout sans engagement et compatible eSIM, idéal pour profiter pleinement de l’été sans se ruiner.

Une offre taillée pour les gros consommateurs de data et les voyageurs réguliers, à retrouver dès maintenant sur le site de RED by SFR via ce lien affilié vers l’offre.