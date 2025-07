Ce forfait RED by SFR se distingue avant tout par la quantité de data disponible : 200 Go par mois, ce qui permet de streamer, télétravailler, regarder des vidéos en HD et utiliser ses apps sans se priver. Le tout à moins de 9 € par mois, sans condition de durée, et surtout sans engagement.

L’opérateur propose ici un rapport quantité/prix très difficile à battre. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, et vous bénéficiez également de 38 Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM, ce qui en fait un forfait adapté aux voyageurs réguliers ou estivaux.