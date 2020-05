De nombreux clients Bouygues Telecom constatent être abonnés à Netflix à leur insu

De nombreux clients de Bouygues Telecom ont reçu ces dernières semaines un courrier électronique ainsi qu'un SMS leur indiquant qu'ils venaient de souscrire à un abonnement Netflix via l'opérateur, sans avoir pourtant fait la démarche. Si certains ont cru à une erreur (ou un coup de force) de Bouygues Telecom, l'entreprise a rapidement que les clients floués ont vu leur identité être usurpée.

Les premiers signalements constatés ont été remontés sur le forum de l'opérateur Bouygues Telecom peu après le début du confinement, aux alentours du 18-19 mars, de façon assez récurrente. Sur le site, des dizaines de clients ont témoigné ces dernières semaines avoir reçu une confirmation d'abonnement à Netflix, par mail et par SMS, sans l'avoir demandée, évidemment.

Le 9 avril, un conseiller de Bouygues Telecom apportait une première réponse sur le forum dédié aux abonnés : "Vos identifiants de connexion à votre Espace Client ont été utilisés à votre insu afin de souscrire à l'option Netflix. Bouygues Telecom n'est pas responsable de l'usurpation et utilisation de vos identifiants pour la souscription de cet abonnement Netflix."

Concrètement donc, et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la souscription est bien frauduleuse, et que l'opérateur n'est pas en cause dans celle-ci, bien qu'ayant été l'instrument du désagrément.