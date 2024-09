Feunoir

Ce qu’ils vont faire je l’ai eu avec (probablement) ldlc.

Sur le mail ils vont envoyer un « sujet » : dans mon cas une téléconsultation non payée avec un lien pour payer

Tu te dis alors : c’est quoi ce phishing pourri (jamais fait de téléconsultation cela aide)-> paf déclaration hameçonnage et fini

Mais 2 ou 3 semaines après ils t’appellent sur ton portable en s’appuyant sur ce mail et te donnent ton adresse comme preuve

Donc Boulanger qui dit que c’est résolu sur leur mail (car je suis encore concerné (et j’adore le titre « Incident sécurité (résolu) - Données clients Boulanger » ) pour moi c’est une belle blague, c’est que le début des emmerdes, des mails daubés et éventuellement des appels sur le portable.

Ces sites « bien securisés » ils me pourrissent mes alias microsoft plus vite que je les génère.

Et si l’alias que j’ai filé à Boulanger est corrompu (je compartimente de + en + les sites avec de + en + d’alias) je saurai de qui cela vient.

La livraison c’est : Nom , prénom, adresse complète, et surement portable mais c’est bon ils ont pas le bancaire. Mais le probleme c’est qu’ils t’appellent pour essayer de l’avoir.

Pour certains ils auront un mail avec la photo de leur domicile (pris sur streetview), combien vont se faire arnaquer ?