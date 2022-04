Que faire si votre identité a été volée ?

Du vol d’informations personnelles relatives à l’identité d’une personne découlent, dans la majorité des cas, d’autres infractions autrement plus graves portant atteinte à la tranquillité, à la réputation et à la propriété d’autrui. On pense notamment à l’utilisation d’informations bancaires dérobées (articles L163-3 et L163-4 du code monétaire et financier, jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende), au piratage de compte en ligne (article 323-1 du code pénal, jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende) ou au piratage de compte de messagerie (article 226-15 du code pénal, jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 d’amende).