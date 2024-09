Dans le même temps, SFR a été contraint d'augmenter les tarifs de ses offres mobiles et box Internet, sans offrir de contrepartie à ses clients. Cette hausse, comprise entre 0,99 et 1,99 euro, concerne potentiellement plusieurs millions d'abonnés et a mis les abonnés devant le fait accompli. Ceux-ci n'ont pas été prévenus ni n'ont reçu d'explications claires sur cette augmentation.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'opérateur n'a pas encore publié de réaction ni proposé de solution à ses clients. Dans l'intervalle, Clubic recommande à tous les abonnés SFR de surveiller attentivement les mouvements de leurs comptes clients, mais également leurs transactions bancaires ainsi que tout e-mail provenant de SFR qui leur paraîtrait suspect.