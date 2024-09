D'autres risques découlent de cette fuite de données. Ces informations peuvent être utilisées par les cybercriminels pour enrichir des bases de données. « Le numéro de téléphone, associé au nom et au prénom, peut-être croisé avec des informations provenant d'autres fuites, pour constituer des annuaires inversés », explique Jérôme Thémée. « Ces services sont souvent vendus sur le dark web et permettent à des individus mal intentionnés de retrouver plus facilement des informations personnelles sur une cible via son numéro de téléphone ». Et cela augmente alors les risques de harcèlement ou de fraudes ciblées, qui s'agisse de banques, d'administrations ou d'autres services en ligne.