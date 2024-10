De nombreuses données ont hélas fuité. Parmi elles, on retrouve les nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, identifiant, e-mail, ID Freebox, identifiant du compte, offre associée au client, et IBAN. « Aucun mot de passe, carte bancaire, contenu des communications (e-mails, SMS, messages vocaux) ne sont concernés », ajoute Free. En ce qui concerne l'IBAN, on vous reparle dans un instant, nous reviendrons sur les risques liés à sa fuite.