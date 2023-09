Free hacké ! Les données de 14 millions d'abonnés dans la nature !

Zataz indique avoir repéré le piratage en date du 12 août dernier. Le hacker, qui se fait appeler « Depressif », explique sur un forum de cybercriminels vouloir vendre cette base de données en une seule fois, à un client unique. Le fichier n'est vendu que quelques centaines d'euros.

Dans un autre message en anglais, le hacker précise que le fichier pèse 2,9 Go et qu'il n'accepte que les crypto-monnaies en guise de règlement. Le paiement doit être réalisé en Monero, une devise numérique anonyme et plébiscitée par les pirates informatiques qui souhaitent protéger leur confidentialité.

Dans la base de données figureraient les adresses mail de l'ensemble des abonnées Free, ce qui serait suffisant pour lancer des vagues d'arnaques en ligne et de phishing. Grâce à un e-mail bien tourné et suffisamment alarmant, comme on l'a déjà vu plusieurs fois par le passé, les escrocs pourraient récupérer les données bancaires d'utilisateurs et leur soutirer de l'argent facilement.

Les numéros de téléphone pourraient aussi être utilisés pour arnaquer des clients crédules, avec des arnaqueurs qui se font passer pour leurs conseillers bancaires ou un membre du service client de Free.