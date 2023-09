Piratage de Free : le vol de données ne serait pas si massif

Que s'est-il donc passé ? Les données de millions de Français abonnés à Free sont-elles dans la nature ? Non, répond le géant des télécommunications, pour qui le chiffre dont se vantait le pirate serait particulièrement exagéré. En fait, même si on le divisait par 100, il serait encore inexact.

Car d'après Free, ce sont « simplement » plusieurs centaines de clients qui ont vu leurs données fuiter. Le hacker à l'origine de l'opération aurait réussi à obtenir, et voudrait maintenant revendre, les données suivantes : nom, prénom, adresse mail, adresse postale, et numéro de téléphone. Ce qui serait suffisant pour lancer des vagues d'arnaques en ligne et de phishing. Si vous craignez de faire partie des personnes victimes, Free indique que les fichiers clients piratés portent sur des résidents des 18e et 19e arrondissements de Paris.