Chiffres d'affaires, abonnés : pourquoi 2022 a été une année record pour le groupe Iliad et Free

« Les résultats 2022 traduisent une triple dynamique d’investissement, d’innovation et de conquête. Dans un contexte d’hyperinflation et de concurrence acharnée, nos résultats économiques sont très solides dans nos 3 pays. Iliad est le groupe européen avec la plus forte dynamique de croissance et ces bons résultats doivent nous encourager à continuer à nous réinventer et à toujours imaginer l’après », a réagi le directeur général du groupe, Thomas Reynaud.