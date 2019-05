Free annonce "Odyssée 2024", son plan de bataille pour conquérir fibre, mobile et pros

Les quatre piliers de Free

Le mardi est le jour traditionnel des annonces. Celui du 7 mai 2019 pourrait marquer un tournant dans la stratégie commerciale de l'opérateur de Xavier Niel. D'une part, la société a présenté. Après une année 2018 désastreuse, Free a généré unavec un panier moyen en hausse, qui vient bien(-50 000 sur le mobile, -15 000 sur le fixe). En parallèle, le trublion des opérateurs a dévoilé sonMalgré de récentes difficultés, Free, fer de lance du groupe Iliad, conserve toujours cette image d'entreprise innovante, ou au moins surprenante, comme elle a pu le faire en décembre dernier avec la Freebox Delta . Que ce soit en bien ou en mal, la société sait faire parler d'elle, et c'est bien là sa principale force., son deuxième plus grand marché, fait autant parler qu'il suscite d'espoirs en interne.Free entend, fort de son million d'abonnés actuels. Pour cela, le groupe va étendre ses déploiements FTTH sur l'ensemble du territoire. Ainsi, Free veut mettre à profit sa belle année 2018 en la matière (+50% du potentiel de prises raccordables) etpour cela d'atteindreFree se fixe l'objectif de. Pour mener à bien son ambition, l'opérateur a conclu un partenariat stratégique industriel avec Cellnex Telecom, le principal opérateur d'infrastructures de télécommunications sans fil d'Europe. Ce partenariat va permettre au groupe deen France et en Italie. L'opération n'est pas sans coût puisque Iliad évoque une transaction à hauteur deSi Iliad souhaite avoir déployé quelque 10 000 sites 4G+ en bande 700 MHz d'ici la fin de l'année 2019, le groupe, afin de bénéficier d'un réseau dernière génération. La société souhaite aussi une part de 80% de Forfait Free 4G illimitée parmi ses abonnés d'ici 5 ans, contre 58% aujourd'hui.Il semble que Free soit aussi décidé à devenir le trublion des opérateurs sur le marché des entreprises, où le couple Orange-SFR conserve un temps d'avance., une stratégie qui a du sens. Les 30 millions de prises raccordables FFTH et 25 000 sites 4G et 5G espérés pour 2024, ainsi que les 60 000 mètres carrés de datacenters que Free détient déjà pourraient l'aider àIliad envisage ainsi une présence prioritaire sur les marchés de l'accès et des services avec des objets deet 400 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2024.Il serait injuste de développer les pans de ce plan Odyssée 2024 sans parler de. Iliad veut, à la fois fixe et mobile, de la Péninsule. Pour y parvenir, le groupe va devoir poursuivre le déploiement de son réseau mobile, en tablant sur 10 à 12 000 sites d'ici 2024 ; et poursuivre sa dynamique commerciale avec(sans plus de précision datée). Iliad souhaite aussi atteindre l'équilibre en termes d'Ebitda avec une part de marché inférieure à 10%.Ce plan majeur Odyssée 2024 sonne comme le début d'un nouveau cycle de croissance pour le groupe, axé ainsi sur le développement des nouvelles technologies, fibre et 5G en tête, sans négliger la 4G pour autant, qui restera encore opérationnelle durant plusieurs années.