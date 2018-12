Freebox Delta | design, connectique et accessoires : nos photos exclusives

Les deux éléments de la gamme Freebox Delta. À gauche, le Player, à droite, bien plus petit, le Server.

Freebox Delta Player : designée par le son ?

Le deuxième port USB-C 3.0 permettant d'alimenter la Freebox Delta Player via le Freeplug (les prises CPL de la marque)

Le port RJ-45 lui permettant d'accéder au réseau

Un port S/PDIF afin d'amener le son à la box

Le port HDMI

Et enfin, une prise pour le câble coaxial de la TNT

Les deux télécommandes



Oui, la photo n'est pas géniale

Freebox Delta Server : le plus intéressant ?



© Crédit photo : Free. Notre photo à nous était vraiment ratée :(



© Free ; cette photo aussi était vraiment ratée, l'éclairage n'était pas extraordinaire sur les démos

Le port USB-C 3.0 permettant d'alimenter la la box via le Freeplug

4 ports Ethernet Gigabit

Le « fameux » port SFP+ 10 Gbit

le port RJ11

Le pack sécurité

Télécommande : 15€

Détecteur d'ouverture : 20 €

Détecteur de mouvement : 30 €

Caméra : 40€

Tout comme sa grande soeur la« Révolution » à son lancement, la nouvellese voit projetée loin des codes associés usuellement aux box internet. Grande fierté de, ledu nouveau duo Freebox Delta est un hybride dont le monolithe triangulaire est à mi-chemin entre la barre de son et la console de jeu (qu'il n'est pas). Le, quant à lui, destiné a être moins visible, intéresse plus par sa connectique et sa modularité.Des aspects que nous avons l'opportunité de vous présenter à travers ces quelquesréalisées lors de l'événement Commençons par le Player. Le design de la box la plus montrée durant la conférence d'annonce a dû répondre à une seule grosse contrainte : le son.Puisque celle-ci embarquedisposés tout autour de l'objet, on retrouve une grille massive et grise sur l'intégralité du pourtour de la Delta.La box est relativement; nous l'avons soupesée mais n'avons pas encore son poids officiel. Ceux qui ont pu regarder la conférence ont dû remarquer que Xavier Niel luttait pour la garder à bout de bras.Bref, un gros bloc fait pour rester immobile là où il aura été posé.Sur le dessus de la box, on peut observer unqui fait à la fois office(ici, les points rouges indiquent que les assistantset «» sont à l'arrêt) et de bouton de(tactile donc).Les 4 petits trous à l'avant sont lesaux assistants sus-cités.Si les ingénieurs de Free ont eu la bonne idée de mettre un commutateur, ci-dessus, pour, notez que lorsqu'ils sont désactivés, la fonction de sécuritéOn vous écoute ou non : il faut choisir.À gauche, toujours sur le dessus de la de la box, le petit symbole Bluetooth, en plus d'indiquer cette connectivité, marque l'endroit dupermettant connecter rapidement son smartphone à la box.À droite, c'est lafonctionnant à la fois pour votre smartphone et pour la télécommande tactile que nous verrons un peu plus loin.Sous la grille, près de la base à gauche, on retrouve deux ports USB : un USB-C 3.0 et un USB 3.0. Comme sur l'ancienne, cette connectique vous permettra à la fois de recharger la batterie de vos appareils et de connecter une clé (par exemple) pour y lire des photos.À droite, un port Ethernet permettant, par exemple, de relier une console de jeu.Enfin, à l'arrière de gauche à droite :Notons donc que. Un détail qui nous a fait tiquer, puisque les utilisateurs souhaitant écouter Deezer ou Spotify sur leur propre système audio... devront donc passer par un ampli home cinéma ou, dans le cas des amateurs hi-fi, par un DAC HDMI vers HDMI + RCA par exemple. Hum...La première télécommande, dite «», est le dispositif qui sera distribué à la fois avec laà la fois avec la plus minimalisteIl s'agit ni plus ni moins d'une version améliorée de la télécommande actuelle de la. La bonne nouvelle, c'est que le capot métallique a disparu et ne risque plus de tomber (les utilisateurs actuels comprendront).Notons également la disparition du code couleur (rouge, jaune, bleu, vert) apparu avec la télécommande de la Freebox... v2.Bien qu'elle dispose d'un micro (en haut), celui-ci n'est pour l'instant pas activé.La deuxième télécommande est une: le premier sous le haut du cadran, le deuxième sous le « disque de contrôle » (affichant ici « OK » et les flèches).Le tactile n'est cependant pas comparable à celui d'un smartphone. En effet, afin d'éviter les mauvaises manipulations, celle-ci dispose d'unet de zones actives ou non. Il faut donc « presser » la bonne zone pour effectuer l'action dédiée.L'intérêtd'une telle télécommande est qu'elle est, de fait, contextuelle. Comprenez que les icônes et actions possibles changent en fonction de ce que l'utilisateur est en train de faire.Le dessous de la télécommande semble métallique et celle-ci doit être rechargée (elle est alimentée par une batterie) sur la Freebox Delta Player, à l'endroit de la charge par induction.Si, vu d'ici, lene semble pas le plus sexy des deux appareils, gageons qu'il est pourtant plein de promesses.L'afficheur est désormais plus simple et plus discret. Le pavé tactile à gauche se trouve sur la gauche.À l'arrière de la box Server, on retrouve :Notez la présence deau-dessus des ports que nous venons d'énumérer. L'un d'entre eux est dédié aux fonctionnalités « sécurité » de la box ().Ces deux modules permettront éventuellement à la boxdans le futur. Si Free souhaite que la box tienne 8 ans, comme la Révolution, ce n'est pas dénué de sens.Sous la bête enfin, unepermet d'accéder au stockage de la box.S'il était, avec la Révolution, nécessaire de lui connecter un hub USB afin d'y coller « quelques ». Cette fois, il suffira de brancher directement des disques S-ATA de 2" 1/2.En ouvrant encore un peu plus le « tiroir » destiné aux disques, on aperçoit. Avec un petit dissipateur à gauche et ce qui semble être une barrette de RAM à droite.Finissons avec lesigné Free, l'ensemble des accessoires fournis « gratuitement » avec la box était lui aussi présenté en démonstration ainsi que l'interface de la nouvelle app mobile que nous vous présenterons plus tard.On retrouve de gauche à droite :Notez que tous ces appareils sont alimentés par pile sauf la caméra qui doit être reliée au secteur.En outre, nous avons eu accès, en avance, aux tarifs des accessoires supplémentaires... si tant est que l'utilisateur de la box veuille compléter son kit :