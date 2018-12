Suivez l'annonce de la nouvelle Freebox avec nous

Suivez l'annonce avec nous

C'est un évènement fort attendu dans le monde de l'internet français que ce soit pour les fans de la marque, les curieux, les concurrents de Free et, bien entendu, pour les observateurs de cet écosystème numérique que nous sommes.Tandis que nous allons couvrir cette annonce de la nouvelle Freebox en direct via le flux Twitter ci-dessous avec notre équipe dépêchée sur place, retrouvez la diffusion vidéo en direct sur live.free.fr Nous publierons également un résumé des informations obtenues au fur et à mesure de la journée dans des articles séparés.